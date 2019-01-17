Переезд на Тулака в Волгограде закроют до марта

СЕГОДНЯ 17:58 2019-01-17T18:06:42+03:00

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Железнодорожный переезд в микрорайоне Тулака - «больная точка» для автомобилистов в Волгограде. Даже после открытия подземного тоннеля здесь всегда пробка. А все потому, что переезд за долгие годы без ремонта и интенсивной эксплуатации пришел в ужасное состояние. Теперь его пытаются обновить. Часть работ уже выполнены, впереди - самое сложное, а значит, придется закрыть переезд минимум до 1 марта текущего года.

Речь идет о переезде на шестом километре перегона Волгоград-2 – Ельшанка.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги, специалисты Волгоградской дистанции пути за это время обследуют техсостояние путей, и обновят резинокордовое покрытие, по которому машины пересекают железнодорожное полотно.

Транспорт на время ремонта пустят в объезд по улицам: Авиаторской, Базисной, Туркменской, Льва Толстого, Садовой, Революционной, Кабардинской, Слесарной, а также через автотранспортный тоннель, соединяющий улицы Рабоче-Крестьянскую и Электролесовскую.

Водителей просят учесть это при движении по городу, и набраться терпения.