2019-01-17T17:17:45+03:00
Общество

Неделю ходила по врачам с переломом: волжанка отсудила у больниц 50 тысяч рублей

Женщина полтора года судилась с медиками
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Пенсионерке неделю не могли диагностировать перелом, за что врачи и поплатились.Пенсионерке неделю не могли диагностировать перелом, за что врачи и поплатились.Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

Почти полтора года 86-летняя жительница Волжского судилась с медиками, чтобы доказать - они виноваты в том, что неправильно и не сразу поставили ей диагноз. И добилась таки справедливости, отсудив 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

Случилось это еще в октябре 2017-го. Бабуля упала и получила травму. Обратилась за помощью в больницу №3. Врач осмотрел, поставил диагноз «ушиб», и отправил женщину домой. Но боль не утихала, и пенсионерка решила сходить на этот раз в больницу №1 имени Фишера. Однако и там, смогли диагностировать «закрытый перелом» только через неделю после обращения пациентки.

После выздоровления волжанка пошла в суд и потребовала наказать врачей за некачественно оказанную ей медицинскую помощь. Женщина потребовала компенсации денег на лекарства и морального вреда.

Волжский суд признал вину врачей. И постановил взыскать с больницы №3 15 тысяч рублей морального вреда и штраф в размере 7500 рублей, а с больницы имен Фишера - 1000 рублей морального вреда и штраф 500 рублей.

пенсионерку такой вердикт и суммы не устроили и она оспорила решение в апелляционном суде. Волгоградский облсуд, пересмотрев дело, увеличил размер выплат: 30 тысяч рублей компенсации заплатит волжанке больница №3 (и штраф 15 тысяч рублей), и 20 тысяч рублей заплатит пострадавшей больница №1 имени Фишера (плюс 10 тысяч рублей штрафа).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
SOS: в Урюпинске пропала 14-летняя девочка Русалина
В Волгоградской области за год у нерадивых семей отобрали 18 детей
Переезд на Тулака в Волгограде закроют до марта
В гимназии Волгограда кусок штукатурки упал на голову ученицы
Волгоградская прокуратура проверит мусорного регоператора
В Волгограде заработала «горячая линия» по гололеду
Волгоградец полтора года жил по чужому паспорту с вклеенной фотографией
Митрополит Герман получил от губернатора медаль
В Волгограде адвокат работал незаконно, но взял деньги с клиента
2 февраля волгоградцев и гостей зовут на экскурсию «За Сталинград!»
На Ангарском трамвай протаранил такси
В Астрахани топором убили сторожа детского лагеря
В Астрахани на границе задержали турка, скрывающегося после ДТП
В Волгоградской области лишь пятая часть селян имеют работу
В Волгограде фермера наказали за нитраты в теплице
В Волгограде взяточников-гаишников освободили от уплаты миллионных штрафов
Только в середине января мусорный регоператор Волгограда закупает четыре тысячи контейнеров
В Волгограде секретарь суда по липовым искам получил 700 тысяч рублей страховки
Под Волгоградом расчистили и открыли движение по трассе Иловатка-Николаевск
Столкновение "Нивы" и дорогого "Ягуара" в центре Волгограда попало на видео
В Волгограде военкома отправят за решетку за то, что «отмазал» призывника от армии
Идет холодный фронт: коммунальные службы Волгограда перешли на усиленный режим работы
Волгоградцы увидят картины Виктора Цоя
2 года 10 месяцев колонии-поселения: волгоградский облсуд оставил вердикт Булатову без изменений
В 2019-м волгоградские фермеры получат 244 миллиона рублей на развитие хозяйств
Маршрутчики жестоко избили водителя автобуса в Волгограде