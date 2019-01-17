Неделю ходила по врачам с переломом: волжанка отсудила у больниц 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:17 2019-01-17T17:17:45+03:00

Пенсионерке неделю не могли диагностировать перелом, за что врачи и поплатились. Фото: Андрей МИРЕЙКО

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Почти полтора года 86-летняя жительница Волжского судилась с медиками, чтобы доказать - они виноваты в том, что неправильно и не сразу поставили ей диагноз. И добилась таки справедливости, отсудив 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

Случилось это еще в октябре 2017-го. Бабуля упала и получила травму. Обратилась за помощью в больницу №3. Врач осмотрел, поставил диагноз «ушиб», и отправил женщину домой. Но боль не утихала, и пенсионерка решила сходить на этот раз в больницу №1 имени Фишера. Однако и там, смогли диагностировать «закрытый перелом» только через неделю после обращения пациентки.

После выздоровления волжанка пошла в суд и потребовала наказать врачей за некачественно оказанную ей медицинскую помощь. Женщина потребовала компенсации денег на лекарства и морального вреда.

Волжский суд признал вину врачей. И постановил взыскать с больницы №3 15 тысяч рублей морального вреда и штраф в размере 7500 рублей, а с больницы имен Фишера - 1000 рублей морального вреда и штраф 500 рублей.

пенсионерку такой вердикт и суммы не устроили и она оспорила решение в апелляционном суде. Волгоградский облсуд, пересмотрев дело, увеличил размер выплат: 30 тысяч рублей компенсации заплатит волжанке больница №3 (и штраф 15 тысяч рублей), и 20 тысяч рублей заплатит пострадавшей больница №1 имени Фишера (плюс 10 тысяч рублей штрафа).