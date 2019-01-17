В гимназии Волгограда кусок штукатурки упал на голову ученицы
В гимназии №12, расположенной в Краснооктябрьском районе Волгограда, переполох. Вчера, 16 января, здесь произошло небольшое ЧП - на одну из учениц упал кусок штукатурки, который отслоился с потолка. Случилось это во время урока физкультуры в спортивном зале. Видимо, в помещении протекала кровля, вода намочила потолочную штукатурку, что и привело к ее обрушению.
В администрации Волгограда уверяют, что ребенок в результате ЧП не пострадал. Девочка отделалась испугом. Для пущей бдительности руководство школы рекомендовало родителям ученицы пройти дополнительное обследование в больнице. Медики также заверили, что здоровью девочки ничего не угрожает.
Доступ в школьный спортзал тут же закрыли.
- Сегодня в гимназии начнется обследование потолка спортивного зала, по итогам которого будет принято решение о проведении того или иного вида ремонтных работ. Дети временно занимаются в другом физкультурном зале гимназии, - уточнили «КП-Волгоград» в мэрии.