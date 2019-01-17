2019-01-17T15:59:43+03:00
Общество

Волгоградская прокуратура проверит мусорного регоператора

Она проверит обоснованность тарифов и контейнерные площадки
Екатерина МАЛИНИНА
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Такую картину можно наблюдать почти в каждом втором дворе.Такую картину можно наблюдать почти в каждом втором дворе.
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Волгоград в начале года оказался в большой помойке – по-другому ситуацию, которая творится в городе с уборкой мусора, не назовешь. Регоператор элементарно не справился с объемами. И оправдание тем, что слишком уж много волгоградцы произвели отходов, выглядят смешными.

- В прокуратуру поступают десятки жалоб от жителей. В СМИ множество публикаций, на которые мы также не можем не реагировать. Да и мы сами видим, что творится в Волгограде. Поэтому прокуратура инициировала комплексную проверку работы и деятельности регоператора. Будем проверят и само ООО и обоснованность тарифов. Наши сотрудники выезжают по жалобам граждан, фиксируют нарушения. Работа идет огромная. О ее результатах мы обязательно сообщим, - рассказали "КП-Волгоград" в прокуратуре Волгоградской области.

Среди мер прокурорского реагирования могут быть от предписания об устранении правонарушения до направления материалов в суд для возбуждения уголовного дела. Причем отвечать возможно будет не только сам регоператор, но и те, кто допустил муссорный коллапс.

А пока многие волгоградцы по-прежнему наблюдают у себя во дворах свалки, которые растут каждый день. Хотя проблемой занялись уже и общественники, и городские власти.

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