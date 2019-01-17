В Волгограде заработала «горячая линия» по гололеду

СЕГОДНЯ 15:05 2019-01-17T15:06:53+03:00

Жалуйтесь на гололедицу и заставляйте УК чистить и посыпать тротуары во дворах. Фото: Андрей МИРЕЙКО

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Пятый день Волгоград во льду, тротуары как стекло, ходить пешком по улицам стало опасно, травмпункты уже не справляются с потоком травмированных горожан. В мэрии уверяют, что делают все возможное, а вот управляющие компании и ТСЖ не справляются со своими обязанностями. Поэтому сегодня, 17 января, в администрации Волгограда открыли «горячую линию», по которой принимают от волгоградцев жалобы на плохую уборку дворов, и входных групп.

Телефон «горячей линии» (8442) 33-63-92.

- Оперативно-диспетчерская служба работает круглосуточно, все обращения горожан будут переданы в работу профильным муниципальным службам, - говорят в администрации Волгограда.

И предупреждают, что в ближайшие дни погода продолжит испытывать волгоградцев. По данным Волгоградского Гидрометцентра,до конца недели сохранится переменчивая погода с резкими перепадами температур. А значит, гололед на тротуарах и проезжей части будет неизбежен.

- Городские дорожные и коммунальные службы продолжают обрабатывать магистрали и тротуары противогололедными реагентами. И понуждают нерадивые УК чистить свои территории. Инспекторы следят за их работой, выписывают предписания, проверяют повторно, безответственных штрафуют. Напоминают, что за систематическое невыполнение требований Жилинспекции, УК могут лишить права управления домом. Чистить внутридворовые проезды, а также устранять наледь на крышах и козырьках подъездов - их прямая обязанность!