Волгоградец полтора года жил по чужому паспорту с вклеенной фотографией
Сотрудник ДПС остановил молодого человека для проверки документов. 20-летний водитель ВАЗа спокойно передал стражу порядка паспорт. И очень удивился, когда тот засомневался в подлинности документа. Ведь он проходил с ним полтора года, и никто не увидел фальшивку.
Свой настоящий паспорт парень потерял, когда ему было 18 лет. За восстановление надо было платить немалый штраф, а денег не было. Тогда волгоградец решил вопрос по-другому. Он вспомнил, что у него лежит когда-то найденный документ на 23-летнего жителя Калачевского района. Он сделал фото, вклеил его в чужой паспорт и заламинировал странички.
Много месяцев парень пользовался документом: показывал в госучреждениях, получал деньги в банках. В общем, не ограничивал себя в желаниях. И только опытный страж порядка смог разглядеть подделку.
- Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении молодого человека уголовного дела по статье 327 УК РФ – подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области. Ему грозит до 2 лет тюрьмы.