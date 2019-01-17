Волгоградец полтора года жил по чужому паспорту с вклеенной фотографией

СЕГОДНЯ 14:35 2019-01-17T15:28:47+03:00

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Сотрудник ДПС остановил молодого человека для проверки документов. 20-летний водитель ВАЗа спокойно передал стражу порядка паспорт. И очень удивился, когда тот засомневался в подлинности документа. Ведь он проходил с ним полтора года, и никто не увидел фальшивку.

Свой настоящий паспорт парень потерял, когда ему было 18 лет. За восстановление надо было платить немалый штраф, а денег не было. Тогда волгоградец решил вопрос по-другому. Он вспомнил, что у него лежит когда-то найденный документ на 23-летнего жителя Калачевского района. Он сделал фото, вклеил его в чужой паспорт и заламинировал странички.

Много месяцев парень пользовался документом: показывал в госучреждениях, получал деньги в банках. В общем, не ограничивал себя в желаниях. И только опытный страж порядка смог разглядеть подделку.

- Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении молодого человека уголовного дела по статье 327 УК РФ – подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области. Ему грозит до 2 лет тюрьмы.