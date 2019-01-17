Митрополит Герман получил от губернатора медаль

СЕГОДНЯ 13:59 2019-01-17T14:15:33+03:00

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За день до великого праздника Крещение прошла встреча Андрея Бочарова с митрополитом Германов и митрополитом Волгоградским и Камышинским Феодором. Сначала губернатор поблагодарил митрополита Германа за многолетнее служение делу православия на территории Волгоградской области. За это время стало больше приходов, люди чаще стали ходить в храм. Стала активно заниматься епархия и социальной работой, привлекать молодежь к благим делам.

Он вручил владыке медаль «Мир. Дружба. Согласие».

- Спасибо вам за сочувствие нашему делу — долгое время этого не было, - взял ответное слово митрополит Герман. — Сейчас очень ответственный момент в части воссоздания кафедрального собора. Спасибо вам за ваше внимание — без вашего участия как главы областной администрации мало что можно успеть.

Позже губернатор встретился отдельно с митрополитом Волгоградским и Камышинским Феодором. Глава региона пообещал, что продолжит поддерживать начинания Епархии.

- Сегодня мое служение — это продолжение служения мощных духовных лидеров, среди которых особо выделяется личность митрополита Германа. Мне очень радостно, что у государства и церкви здесь выстроены такие искренние и добрые отношения, которые позволят укрепить не только Волгоградскую область, но и весь южный регион, — сказал владыка Феодор.

Новый руководитель волгоградской митрополиии пообещал, что продолжит работу по возведению собора Александра Невского в центре Волгограда.