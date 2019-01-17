2019-01-17T12:38:02+03:00
Происшествия

В Волгограде адвокат работал незаконно, но взял деньги с клиента

Его лишили лицензии еще в 2016 году
Екатерина МАЛИНИНА
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Адвокат свою вину не признал.Адвокат свою вину не признал.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В Волгограде возбудили уголовное дело в отношении бывшего адвоката. Мужчину обвиняют в мошенничестве.

Молодой человек какое-то время работал адвокатом, причем официально со всеми разрешающими документами. В 2016 году его лишили практики. Но волгоградца это не смутило. Он продолжал трудиться на поприще закона, хотя не имел на это право. Клиенты редко проверяют бумаги.

В 2017 году он взялся защищать обвиняемого в незаконном сбыте наркотиков. Суд лжеадвокат проиграл, но зато получил с родственников осужденного 160 тысяч рублей.

Правда вскоре вскрылась. Уже в отношении мужчины возбудили уголовное дело за мошенничество. Но свою вину юрист так и не признал. Он пояснил, что понятия не имел, что с него сняли статус адвоката. Хотя следователи нашли доказательства это опровергающие.

- Волгоградцу грозит срок до пяти лет лишения свободы, - пояснили «КП- Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

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