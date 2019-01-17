2 февраля волгоградцев и гостей зовут на экскурсию «За Сталинград!»

СЕГОДНЯ 11:54 2019-01-17T11:54:06+03:00

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Ко 2 февраля в Волгограде пройдут десятки мероприятий патриотической направленности. В этот день к нам приедут и официальный делегации и обычные гости. Чтобы этот день запомнился, туристско-информационный центр предлагает гостям и жителям города поучаствовать в экскурсии. В 76-годовщину Победы в Сталинградской битве участники побывают в музее «Память» в здании ЦУМа, где пленили маршала Паулюса, затем поднимутся к скульптуре «Родина-мать зовет!» (доступ к ней скоро закроют из-за очередного этапа реконструкции).

На вершине главной высоты страны экскурсанты зайдут в кафе съесть настоящую солдатскую кашу из котелка. А закончится этот день на Главпочтамте. Оттуда можно будет отправить красивую открытку с приветом из Сталинграда.

Узнать о туре подробней можно по телефону 8-902-363-09-67