2 февраля волгоградцев и гостей зовут на экскурсию «За Сталинград!»
Ко 2 февраля в Волгограде пройдут десятки мероприятий патриотической направленности. В этот день к нам приедут и официальный делегации и обычные гости. Чтобы этот день запомнился, туристско-информационный центр предлагает гостям и жителям города поучаствовать в экскурсии. В 76-годовщину Победы в Сталинградской битве участники побывают в музее «Память» в здании ЦУМа, где пленили маршала Паулюса, затем поднимутся к скульптуре «Родина-мать зовет!» (доступ к ней скоро закроют из-за очередного этапа реконструкции).
На вершине главной высоты страны экскурсанты зайдут в кафе съесть настоящую солдатскую кашу из котелка. А закончится этот день на Главпочтамте. Оттуда можно будет отправить красивую открытку с приветом из Сталинграда.
Узнать о туре подробней можно по телефону 8-902-363-09-67