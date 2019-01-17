На Ангарском трамвай протаранил такси

СЕГОДНЯ 11:08 2019-01-17T11:08:47+03:00

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Авария произошла в половине двенадцатого дня 17 января. В районе областной больницы при повороте налево водитель такси решил проскочить перед трамваем, но не рассчитал маневр. В итоге трамвай номер два протаранил новенький «Рено Логан».

В ДТП никто не пострадал. Но из-за происшествия остановилось движение на линии. Водитель такси и вагоновожатая составили европротокол и «разъехались» через 20 минут. Так что сдвиг графика был совсем небольшой. Волгоградцам пришлось подождать общественный транспорт чуть дольше обычного.

Общественный траснпорт довольно часто попадает в аварии. Чаще всего, виновными оказываются другие участники движения, которые не уступают дорогу или совершают рисковый маневр. Буквально два дня назад в серьезное ДТП угодил троллейбус. В него врезалась маршрутка, пассажирку которой увезли с травмами в больницу.