2019-01-17T10:42:26+03:00
Происшествия

В Астрахани топором убили сторожа детского лагеря

Два друга поссорились из-за разных взглядов на жизнь
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Мужчина сбежал с места преступления.Мужчина сбежал с места преступления.
Изменить размер текста:

Убийство произошло в детском лагере, расположенном в поселке Ассадулаево Астраханской области. Вот уже не первый месяц там состоял сторожем 60-летний астраханец. Зимой здравница не работала, поэтому на большой территории охранник чувствовал себя вольготно и не единожды приглашал туда друзей.

8 января к нему приехал его 56-летний знакомый. Они накрыли стол, достали пару бутылочек сильно горячительного. Разговор был «за жизнь». Но чем больше спиртного оказывалось внутри событульников, тем горячее были споры. В один из таких моментов гость схватился за топор, который валялся неподалеку, и несколько раз ударил сторожа по голове. Астраханец упал замертво. Испугавшись содеянного, визитер вызвал «скорую» и сбежал. Но вычислить его не составило труда.

Как сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области, сейчас в отношении мужчины возбудили уголовное дело за убийство. Он находится в СИЗО.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ангарском трамвай протаранил такси
В Астрахани на границе задержали турка, скрывающегося после ДТП
В Волгоградской области лишь пятая часть селян имеют работу
В Волгограде фермера наказали за нитраты в теплице
В Волгограде взяточников-гаишников освободили от уплаты миллионных штрафов
Только в середине января мусорный регоператор Волгограда закупает четыре тысячи контейнеров
В Волгограде секретарь суда по липовым искам получил 700 тысяч рублей страховки
Под Волгоградом расчистили и открыли движение по трассе Иловатка-Николаевск
Столкновение "Нивы" и дорогого "Ягуара" в центре Волгограда попало на видео
В Волгограде военкома отправят за решетку за то, что «отмазал» призывника от армии
Идет холодный фронт: коммунальные службы Волгограда перешли на усиленный режим работы
Волгоградцы увидят картины Виктора Цоя
2 года 10 месяцев колонии-поселения: волгоградский облсуд оставил вердикт Булатову без изменений
В 2019-м волгоградские фермеры получат 244 миллиона рублей на развитие хозяйств
Маршрутчики жестоко избили водителя автобуса в Волгограде