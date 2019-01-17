В Астрахани топором убили сторожа детского лагеря

СЕГОДНЯ 10:42 2019-01-17T10:42:26+03:00

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Убийство произошло в детском лагере, расположенном в поселке Ассадулаево Астраханской области. Вот уже не первый месяц там состоял сторожем 60-летний астраханец. Зимой здравница не работала, поэтому на большой территории охранник чувствовал себя вольготно и не единожды приглашал туда друзей.

8 января к нему приехал его 56-летний знакомый. Они накрыли стол, достали пару бутылочек сильно горячительного. Разговор был «за жизнь». Но чем больше спиртного оказывалось внутри событульников, тем горячее были споры. В один из таких моментов гость схватился за топор, который валялся неподалеку, и несколько раз ударил сторожа по голове. Астраханец упал замертво. Испугавшись содеянного, визитер вызвал «скорую» и сбежал. Но вычислить его не составило труда.

Как сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области, сейчас в отношении мужчины возбудили уголовное дело за убийство. Он находится в СИЗО.