В Астрахани на границе задержали турка, скрывающегося после ДТП

СЕГОДНЯ 10:00 2019-01-17T10:00:22+03:00

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53-летний гражданин Турции попал на пункт пропуска «Карузек» в Астраханской области по дороге из Стамбула в Атырау на своем «Мерседесе». В Казахстан мужчина направлялся по делам. Но до нужного места таки не доехал. Его задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ Республике Калмыкия и Астраханской области.

Когда они проверяли документы, то увидели, что турок числится в федеральном розыске. Преступление он совершил не в России, а в Армении. На своей машине турист сбил пешехода, который попал в тяжелом состоянии в больницу. В отношении него возбудили уголовное дело. Он не имел права выезжать за пределы страны, где совершил наезд.

Задержанного на границе гражданина Турции передали сотрудникам УМВД по Астраханской области. Скорее всего, иностранца направят в Армению, где будут судить за нарушение правил ПДД с причинение по неосторожности тяжкого или среднего вреда здоровью.