2019-01-17T09:45:06+03:00
Общество

В Волгоградской области лишь пятая часть селян имеют работу

Всего в регионе трудятся 1 миллиона 292 тысячи человек
Екатерина МАЛИНИНА
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На селе работы в разы меньше.На селе работы в разы меньше.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Волгоградстат продолжает выдавать итоговые цифры за 2018 год. На этот раз специалисты посчитали, сколько же в Волгоградской области работающего населения. Смотрели жителей от 15 и старше. Таких оказалось один миллион 292 тысячи 400 человек. Это чуть больше половины численности всех, кто живет в регионе. В экономике заняты один миллиона 220 тысяч человек.

большинство из тех, кто имеет работу – это горожане. Только пятая часть сельского населения имеет возможность официально устроиться на работу. Предприятия в поселках и деревнях давно позакрывались. Большинство живет натуральным хозяйством или шабашит без оформления документов. Многие едут в другие регионы на вахты.

Кстати, работающих мужчин больше, чем трудящихся женщин. Многие дамы предпочитают сидеть дома и воспитывать детей, чем ходить на работу за еду - на 10-15 тысяч рублей.

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