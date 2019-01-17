2019-01-17T09:18:32+03:00
Общество

В Волгограде фермера наказали за нитраты в теплице

Роспотребнадзор потребовал устранить нарушения
Екатерина МАЛИНИНА
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Суд постановил навести порядок в тепличном хозяйстве.Суд постановил навести порядок в тепличном хозяйстве.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Роспотребнадзор по Волгоградской области периодически проверяет фермеров. Смотрит соблюдение СанПиНов на территории хозяйств. Летом инспектора пришли с ревизией в тепличное хозяйство Миши Симоняна в Иловлинском районе. Специалисты взяли пробы земли для анализа, также оценили благоустройство территории. За последнее мужчине поставили «неуд». В хаотичном порядке складировались мешки с удобрениями, тут же рядом был строительный мусор, инструменты. Нашлись нарушения и в пробах земли. В ней было превышено содержание нитратов. Также не смог предоставить предприниматель и гигиеническую оценку почвы.

Управление обратилось в суд, чтобы обязать фермера исправить недочеты. Суд встал на сторону Роспотребнадзора, так что аграрию придется навести на принадлежащей ему собственности полный порядок. Так же он должен оформить документально гигиеническую оценку земли тепличного хозяйства.

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