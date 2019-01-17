В Волгограде фермера наказали за нитраты в теплице

СЕГОДНЯ 09:18 2019-01-17T09:18:32+03:00

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Роспотребнадзор по Волгоградской области периодически проверяет фермеров. Смотрит соблюдение СанПиНов на территории хозяйств. Летом инспектора пришли с ревизией в тепличное хозяйство Миши Симоняна в Иловлинском районе. Специалисты взяли пробы земли для анализа, также оценили благоустройство территории. За последнее мужчине поставили «неуд». В хаотичном порядке складировались мешки с удобрениями, тут же рядом был строительный мусор, инструменты. Нашлись нарушения и в пробах земли. В ней было превышено содержание нитратов. Также не смог предоставить предприниматель и гигиеническую оценку почвы.

Управление обратилось в суд, чтобы обязать фермера исправить недочеты. Суд встал на сторону Роспотребнадзора, так что аграрию придется навести на принадлежащей ему собственности полный порядок. Так же он должен оформить документально гигиеническую оценку земли тепличного хозяйства.