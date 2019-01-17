В Волгограде взяточников-гаишников освободили от уплаты миллионных штрафов

СЕГОДНЯ 08:44 2019-01-17T09:21:29+03:00

С пьяных водителей брали от 5 до 100 тысяч рублей - в зависимости от достатка. Фото: Людмила Стриженова

А вот срок Волгоградский областной суд оставил обвиняемым тот же

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В эту среду состоялось заседание апелляционного суда по пяти сотрудникам ГИБДД, обвиненных во взятках. Сроки суд оставил те же самые, а вот штрафы экс-полицейским отменил, как и запрет занимать должности в полиции.

Поймали взяточников три года назад. Следователи выяснили, что Владимир Сурков, командир роты отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД РФ по Волгограду нашел себе соратников, которые согласились брать взятки с водителей, пойманных на пьянстве. Мзда была разной, в зависимости от достатка клиента: от 5 до 100 тысяч рублей. Иван Голеннов, Александр Долматов, Василий Касатов и Сергей Сергеев скидывали сумму в общий котел, а потом делили. Руководитель получал своб долю вне зависимости, участвовали ли он в организации «процесса».

Мздоимцев поймали. Суд вынес им приговор по 22 эпизодам. Сурокову и Голеннову дали по9 лет лишения свободы и штраф по полтора миллиона рублей. Долматов получил 8,6 лет тюрьмы и штраф 1,3 миллиона рублей. Касатова приговорили к 8 годам и трем месяцам колонии и штраф 1,2 миллиона. Сергеев получил самый «маленький» срок 8 лет и 1,1 миллиона штрафа.

Прокуратура посчитала приговор слишком мягким, а обвиняемые – слишком строгим. В итоге состоялся суд второй инстанции.

Как сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе Волгоградского областного суда, сроки судья оставил теми же. А вот штраф решил отменить совсем, как и запреть работать в правоохранительных органах.