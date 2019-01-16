Только в середине января мусорный регоператор Волгограда закупает четыре тысячи контейнеров

СЕГОДНЯ 22:07 2019-01-16T22:07:09+03:00

На новые баки потратят более 50 миллионов рублей

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Сегодня 16 января 2019-го на сайте Госзакупок появился лот, по которому ООО «Управление отходами Волгоград» закупает 3959 контейнеров. Напомним, всего в Волгоградской области около 5200 мусорных площадок. К 1-му января, когда регоператор приступил к работе, у него в наличии имелось лишь около 5 тысяч контейнеров (то есть даже по одному на площадку не хватало). И именно потому во многих дворах пластиковые баки так и не появились по сей день. При этом на подготовительные работы (просчитать логистику, заключить контракты и прочее) регоператору давалось 5 месяцев - с августа по декабрь 2018-го.

На новые 3959 контейнеры новое предприятие выделяет более 50 миллионов рублей. Почему так дорого спросите?

1568 пластиковых контейнеров - производства Германии по 172 евро за штуку. Еще 1548 контейнеров - из Сербии по 166 евро за штуку. Итого на 526 664 евро. Плюс ООО «Управление отходами Волгоград» закупает 743 евроконтейнера за 10 миллионов 383 тысячи 425 рублей, и еще один лот - на сто контейнеров за 360 тысяч рублей.

Кроме того, 16 января появились на Госзакупках еще два лота: на 24 металлических бункера, из которых 12 за 420 тысяч рублей, а еще 12 за 408 тысяч рублей.

Покупают, как видите, впопыхах, чтобы Волгоград окончательно не превратился в сплошную груду мусора.

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