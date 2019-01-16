В Волгограде секретарь суда по липовым искам получил 700 тысяч рублей страховки

СЕГОДНЯ 21:38 2019-01-16T21:38:57+03:00

Работник украл в суде бланки при увольнении и воспользовался ими для своих корыстных целей

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23-летний волгоградец Магомед-Расул Рабазанов оказался очень ушлым молодым человеком. Проработав немного в суде (секретарем одного из участков в аппарате мировых судей), он понял, что там он много и быстро не заработает, поэтому решился на аферу. При увольнении с должности он прихватил с собой три чистых бланка исполнительных листов. Дома он вписал в эти бланки фиктивные данные, по которым, якобы, суд Тракторозаводского района вынес решение в пользу родственника Рабазанова. По этим исполлистам страховая компания должна была выплатить «родственничку» 700 тысяч рублей. Причем сам родственник об этом и не догадывался.

Весной 2017-го Рабазанов направил исполнительные листы судебным приставам, которые и взыскали долг со страховой компании. Деньги перечислили на счет, указанный в документах.

Афера вскрылась уже, когда Рабазанов успел потратить средства на свои нужды. Но, когда на него завели уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в крупном размере», он тут же возместил ущерб. Расследование вели сотрудники СУ УМВД по Волгограду.

- С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения гособвинения Рабазанов приговорен к 1 году 10 месяцам колонии общего режима.

Его взяли под стражу в зале суда, - уточняют в областной прокуратуре.