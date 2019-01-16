Под Волгоградом расчистили и открыли движение по трассе Иловатка-Николаевск

СЕГОДНЯ 21:07 2019-01-16T21:08:05+03:00

Но грузовой транспорт и автобусы еще не пускают

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Только к вечеру 16 января трассу, которая идет из Палласовки в город Николаевск Волгоградской области, смогли расчистить от снежных наметов. По состоянию на девять часов вечера движение в направлении Волгограда открыто, но только для легкового транспорта. Грузовики и автобусы пока на трассу не пускают. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в региональном ГУ МВД.

Дорожные службы продолжают работы в усиленном режиме, но метель, которая накрыла в среду Волгоградскую область, лишь добавляет снега. И, судя по прогнозам синоптиков, метель будет бушевать всю ночь.

Напомним, что из-за заносов утром закрыли движение по дороге «Иловатка-Старая Полтавка-Гмелинка-Николаевск» (заблокированным оказался участок с 132 по 136 километр).

Помимо этого ограничено движение на автодороге «Палласовка-Кайсацкое» и по направлению «Быково-Кайсацкое-Эльтон-Отгонное». Полиция несет дежурство на этих участках.