2019-01-16T19:52:08+03:00
Происшествия

Столкновение "Нивы" и дорогого "Ягуара" в центре Волгограда попало на видео

Водитель внедорожника не пропустил иномарку [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото - скрин с видео аварииФото - скрин с видео аварииФото: ГУ МВД по Волгоградской области
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«Ох, попал водитель «Нивы» серьезно. Бедный мужик», - жалеют волгоградцы владельца отечественного внедорожника, который попал в аварию в центре Волгограда. Сочувствуют, не столько потому, что мужик свою машину разбил, а потому что вторым пострадавшим стал водитель дорогущего «Ягуара». ДТП случилось сегодня 16 января примерно в 15.40 в центре Волгограда - на пересечении Первой Продольной магистрали и улицы Краснознаменской.

Момент столкновения запечатлела камера видеонаблюдения, установленная на перекрестке. Судя по видео, которое «КП-Волгоград» предоставили в ГУ МВД по региону, водитель «Ягуара» мчался в сторону улицы Комсомольской, а водитель «Нивы» поворачивал с первой продольной на Краснознаменскую и не уступил дорогу. Видимо, обзор ему закрывала впереди стоящая машина, но вины его это не умаляет.

В центре Волгограда «Нива» протаранила дорогой «Ягуар».

Что удивительно: у дорогущей иномарки смят весь «передок», а у «Нивы» только бампер треснул.

К счастью, кроме машин в ДТП никто сильно не пострадал. Водители и пассажиры отделались испугом.

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