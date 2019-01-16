2019-01-16T18:46:49+03:00
Происшествия

В Волгограде военкома отправят за решетку за то, что «отмазал» призывника от армии

Начальник комиссариата оценил свои «услуги» в 85 тысяч рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде будут судить начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов. За что? Он попался на взятке.

Один из волгоградских призывников уж очень не хотел идти в армию, и решил откупиться. Нашел посредника, который передаст военкому деньги. Последний оценил свои «услуги» в 85 тысяч рублей. Как раз при передаче денег в служебном кабинете начальника и задержали сотрудники отдела УФСБ России по Волгоградскому гарнизону и отделения №1 ОЭБ и ПК УМВД России по Волгограду. Расследованием дела занимались следователи СО по Тракторозаводскому району Волгограда СУ СКР.

- Свою вину мужчина полностью признал, - говорят в областной прокуратуре, где уже утвердили военкому обвинительное заключение.

На данный момент дело уже передано в суд. И грозит «оборотню в погонах» до шести лет лишения свободы. Ожидать суда он будет под домашним арестом.

- Уголовное дело о посредничестве во взяточничестве прекращено в связи с раскаянием, - уточняют в ведомстве.

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