Идет холодный фронт: коммунальные службы Волгограда перешли на усиленный режим работы

СЕГОДНЯ 18:33 2019-01-16T18:33:48+03:00

За день на улицы города высыпали 300 тысяч тонн противогололедных реагентов

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Снег, дождь, ветер, мороз - в последние дни в Волгограде было все это по отдельности и сразу, в итоге - город превратился в сплошной каток. Волгоградцы падают, жалуются, а в мэрии отчитываются, что коммунальщики работают не покладая рук. И только за минувший день высыпали на улицы города 300 тысяч тонн противогололедных реагентов.

- Только за дневную смену дорожные службы обработали тротуары вдоль проезжей части на площади 202 тысячи квадратных метров, - сообщают «КП-Волгоград» в администрации города.

А скользко не потому, что не обрабатывают, а потому, что вода от таяния снега смывает все реагенты с тротуаров.

И пока прогноз погоды не радует. Если верить волгоградским синоптикам, уже ночью 16 января теплую погоду сменит холодный фронт с юго-запада страны, и столбик термометра в Волгограде опустится до -7…-9ºС, а завтра днем температура составит от -4…-6°С.

- Ответственные службы продолжают держать ситуацию на контроле. Дорожники работают в усиленном режиме, - говорят в мэрии.