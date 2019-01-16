Волгоградцы увидят картины Виктора Цоя

СЕГОДНЯ 17:01 2019-01-16T17:02:26+03:00

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Выставка «Романтики-XXI», на которой волгоградцам впервые представят картины участников культовой рок-группы «Кино», откроется в пятницу, 18 января 2019, в 17 часов в выставочном зале музея имени Машкова. В экспозиции – работы современных авторов, работающих с футуристическим нарративом, и членов группы «Новые Художники», центрального объединения Ленинградского художественного авангарда 1980-х. Среди них и картины лидера группы «Кино» Виктора Цоя, его коллег Георгия Гурьянова, Андрея Крисанова, а также Антона Чумака, Михаила Заикина, Алексея Беляева-Гинтовта и других романтиков. Запланированы в программе выставки и встречи с художниками, и показ фильма «Асса» с комментариями Сергея Бугаева-Африки.

В Волгограде работы Цоя увидят впервые. Фото: ВМИИ

- Современные художники в этом проекте рассказывают истории о фантастическом будущем, - рассказали «КП-Волгоград» в ВМИИ имени Машкова. - Их работы - не копии с воображаемой реальности, а открытый взгляд в будущее.

Увидеть картины романтиков можно будет до 3 марта 2019 в выставочном зале на улице Чуйкова, 37.

Телефон для справок (8442) 24-16-79.