2019-01-16T17:02:26+03:00
Общество

Волгоградцы увидят картины Виктора Цоя

Выставка «Романтики-XXI» откроется 18 января 2019 в выставочном зале музея ИЗО
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Виктор Цой в новосибирском Академгородке. 1984 год. Фото архив новосибирского фан-клуба КамчаткаВиктор Цой в новосибирском Академгородке. 1984 год. Фото архив новосибирского фан-клуба Камчатка
Изменить размер текста:

Выставка «Романтики-XXI», на которой волгоградцам впервые представят картины участников культовой рок-группы «Кино», откроется в пятницу, 18 января 2019, в 17 часов в выставочном зале музея имени Машкова. В экспозиции – работы современных авторов, работающих с футуристическим нарративом, и членов группы «Новые Художники», центрального объединения Ленинградского художественного авангарда 1980-х. Среди них и картины лидера группы «Кино» Виктора Цоя, его коллег Георгия Гурьянова, Андрея Крисанова, а также Антона Чумака, Михаила Заикина, Алексея Беляева-Гинтовта и других романтиков. Запланированы в программе выставки и встречи с художниками, и показ фильма «Асса» с комментариями Сергея Бугаева-Африки.

В Волгограде работы Цоя увидят впервые. Фото: ВМИИ

В Волгограде работы Цоя увидят впервые. Фото: ВМИИ

- Современные художники в этом проекте рассказывают истории о фантастическом будущем, - рассказали «КП-Волгоград» в ВМИИ имени Машкова. - Их работы - не копии с воображаемой реальности, а открытый взгляд в будущее.

Увидеть картины романтиков можно будет до 3 марта 2019 в выставочном зале на улице Чуйкова, 37.

Телефон для справок (8442) 24-16-79.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
2 года 10 месяцев колонии-поселения: волгоградский облсуд оставил вердикт Булатову без изменений
В 2019-м волгоградские фермеры получат 244 миллиона рублей на развитие хозяйств
Маршрутчики жестоко избили водителя автобуса в Волгограде
Убегала в крови: пожилой астраханец едва не зарезал свою молодую жену
На юге Волгограда подкрасят воду в батареях
В 2019-м в Волгоградской области обновят семь плотин и дамб
Волгоградец поджег похоронное агентство, чтобы убрать мелкого конкурента
Съехавшая в кювет фура создала пробку на Саратовской трассе
На Волгоградскую область идет снежная буря
В Палласовском районе временно ограничили движение на трассах
В Астрахани продают место на кладбище за 2,5 миллиона рублей
Волгоградец угнал такси, чтобы покрасоваться перед дамой
Из-за тумана в волгоградском аэропорту задерживается несколько рейсов
Астраханец получил 8,5 лет тюрьмы за подготовку теракта
В этом году в Волгограде сдадут в эксплуатацию 17 проблемных многоэтажек
В Волжском водитель сбил пешехода на «зебре» и сбежал
В Волгограде нашли новогодние подарки с «просрочкой»
Лишают лицензии обанкротившуюся УК в Волгограде
Волгоградка морила голодом своего 12-летнего сына
На севере Волгограда маршрутка врезалась в троллейбус
Артемы и Полины: в Волгограде назвали самые популярные имена новорожденных
Волгоградским селам на улучшение жизни дадут 5,5 миллиардов рублей
Ефрейтор из Камышина победила в армейском песенном конкурсе