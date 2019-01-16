2 года 10 месяцев колонии-поселения: волгоградский облсуд оставил вердикт Булатову без изменений

СЕГОДНЯ 16:31 2019-01-16T16:31:48+03:00

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Бывший «мгеровец» 22-летний Ренат Булатов проведет в колонии-поселении 2 года и 10 месяцев. Волгоградский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения. Хотя на ужесточении наказания настаивали сотрудники прокуратуры. Они посчитали приговор слишком мягким, и требовали отправить Булатова на три года в колонию общего режима.

Напомним, 22-летний волгоградец стал виновником жуткой аварии, которая произошла 10 августа 2018 года на трассе «Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба». На своем внедорожнике он вылетел на встречную полосу и лоб в лоб протаранил «Хендай», в которой семья с двумя детками ехала на море. В легковушке погибли все: волжанин Виталий, его жена - Кира и двое маленьких дочерей - пятилетняя Катя и семилетняя Вика.

Булатов полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием. Он искренне раскаялся и добровольно возместил ущерб семье потерпевших. Кстати, в апелляционном суде родители погибших просили не ужесточать приговор Ренату, и заявили, что считают вердикт справедливым и законным и претензий к Булатову не имеют. Учитывая все это, облсуд и не стал изменять приговор.