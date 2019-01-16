2019-01-16T16:05:40+03:00
Экономика

В 2019-м волгоградские фермеры получат 244 миллиона рублей на развитие хозяйств

Из них 132 миллиона дадут семейным животноводческим фермам
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Благодаря грантам в регионе увеличилось поголовье крупного рогатого скота и птицы.Благодаря грантам в регионе увеличилось поголовье крупного рогатого скота и птицы.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Волгоградским селянам в последние годы активно помогают развивать семейные животноводческие фермы: только в 2018-м им выдали грантов на сумму 132,9 миллиона рублей. Поддерживают рублем и начинающих фермеров: в прошлом году 66 из них получили субсидии (на общую сумму 140,7 миллиона рублей). Еще 34,4 миллиона рублей дали сельхозкооперативам. Деньги эти пошли не только на покупку новой скотины, но и на строительство и реконструкцию ферм, на приобретение техники, оборудования, на подключение к сетям. И, надо сказать, такие меры уже дают свои плоды: за четыре года в регионе создали 270 новых фермерских хозяйств, 89 семейных животноводческих ферм. И к концу 2018-го численность поголовья крупного рогатого скота в КФХ выросла на 16,9 %, птицы - на 64,7 % по сравнению с 2017-м.

В этом году фермерам также предусмотрели грантовую помощь.

- На развитие семейных животноводческих ферм планируется направить 132 миллиона рублей, начинающие фермеры получат 112,2 миллиона рублей. Совокупный объем грантовых средств составит более 244 миллионов рублей, - уточняют в областном комитете сельского хозяйства.

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