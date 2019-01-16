Убегала в крови: пожилой астраханец едва не зарезал свою молодую жену

СЕГОДНЯ 15:40 2019-01-16T15:40:52+03:00

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Кровавая драма разыгралась в одной из астраханских семей: муж накинулся с ножом на супругу, и только чудом женщине удалось спастись. Как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области, произошло это 9 января в рабочем поселке Ильинка Икрянинского района. В тот день в семье, проживающей на улице Советской, разгорелся скандал. 62-летний мужчина орал на свою 39-ллетнюю жену так, что слышали все соседи. В какой-то момент разъяренный пенсионер схватил со стола кухонный нож и накинулся на супругу. Он нанес ей множественные раны в область груди, туловища и головы. Лишь чудом женщине удалось на мгновение утихомирить супруга и выбежать из дома. Истекая кровью она все-таки смогла добраться к своим родителям, которые и вызвали «скорую» помощь и полицию.

- Пострадавшей вовремя оказали медпомощь: ее удалось спасти. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, - уточняют в ведомстве. - Буйного супруга задержали. На него завели уголовное дело по статье «покушение на убийство», сейчас он находится под стражей. Расследование продолжается.