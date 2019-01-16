На юге Волгограда подкрасят воду в батареях

СЕГОДНЯ 14:50 2019-01-16T14:50:57+03:00

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С началом отопительного сезона в поселке Соляном Красноармейского района Волгограда резко увеличилось потребление тепла. В некоторые дни даже в 2 - 3 раза. Но к местной котельной не подключены дома, которые могли бы так резко влиять на отопительную систему. Оказалось, что местные умельцы решили пользоваться не водонагревателями, а сливать горячую воду из батарей. Причем используют ее не только для мытья посуды и стирки, но и для полива теплиц. Чтобы отбить охоту у воришек, теплоноситель окрасят в зеленый цвет. Это уже отработанная в Кировском районе практика. В прошлом году так удалось прекратить несанкционированное потребление коммунального ресурса в поселках Веселая балка и Саши Чекалина.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения», для подкрашивания используют безопасный краситель Уранин А. Зеленая вода поможет обнаружить незаконные врезки, а заодно и протечки теплотрассы. На тех домах, где есть централизованное горячее водоснабжение, это никак не отразится.

Волгоградцам напоминают о том, что горячая воды в батареях по химическим показателям не подходит для использования в быту. Обернется слив из радиаторов и холодными батареями. А, кроме того, штрафом до 15 тысяч рублей жильцам и до 200 тысяч – предпринимателям. В некоторых случаях могут и уголовное дело завести.