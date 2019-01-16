В 2019-м в Волгоградской области обновят семь плотин и дамб

СЕГОДНЯ 14:38 2019-01-16T14:38:04+03:00

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Прошлогодний паводок, когда в Волгоградской области области затопленными оказались сотни поселков, еще раз напомним о крайней необходимости ремонта гидротехнических сооружений. И уже в 2019-м году в рамках федеральной программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ» в нашем регионе капитально отремонтируют семь дамб и плотин. на эти цели из бюджета выделили 122 миллиона рублей.

В частности, в этом году обновят сооружения на прудах Бычий и Новый в Михайловке, Жуковский - в Кумылженском районе, Микояновский - в Городищенском, Куртлакский в Суровикинском. Восстановят оградительный вал в Еланском поселении и в балке Перегрузная Октябрьского района. Также в 2019-м обещают завершить ремонт ГТС на реке Торгун в Савинском поселении Палласовского района.

- Это позволит обеспечить защиту 1500 человек, проживающих возле водоемов, обезопасить объекты инфраструктуры в период паводка, - говорят в облкомприроде.

Напомним, что за последние 5 лет уже капитально отремонтированы 22 ГТС. Бесхозные сооружения поставили на баланс органам местного самоуправления. До 2021 года планируется привести в порядок еще 31 ГТС.