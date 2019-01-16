Волгоградец поджег похоронное агентство, чтобы убрать мелкого конкурента

СЕГОДНЯ 14:32 2019-01-16T14:32:02+03:00

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Если в Волгограде весь рынок похоронных услуг захватила одна компания, то в районах области можно даже увидеть конкуренцию. Правда, иногда очень нездоровую и незаконную. Иловлинский районный суд вынес приговор 26-летнему жителю поселка Иловля Максиму Булатникову. Его обвинили в организации покушения на поджог, а его товарища 22-летнего Вадима Ведерникова в покушении на поджог.

Булатниковы в Иловле считаются не бедным семейством. им принадлежит крупная фирма ритуальных услуг. Они практически и диктовали цены на похороны в районе. Сын напрямую в управлении компанией не участвовал. Он решил помочь своим доступным его умственным способностям способом.

В последнее время у фирмы появился не крупный, но очень назойливый конкурент. Индивидуальный предприниматель демпинговал цены, чем очень нравился местным жителям. В конце апреля Максим Булатников предложил своему другу устранить «соперника». Он расписал ему, как ехать, чтобы не попасть в поле зрения видеокамер, дал необходимые напутствия и материалы. Вадим Ведерников с помощью спичек и бензина поджог одну из стен здания гаража и офиса. Но пожар очень быстро заметили, и вовремя потушили. Так что ИП до сих пор продолжает работать.

Подозреваемого в преступлении следователи вычислили достаточно быстро, вскоре вышли и на организатора.

- За попытку поджога двух автомобилей-катафалков и здания офиса общей стоимостью 2,5 миллиона рублей Максиму Булатникову дали один год пять месяцев, а его исполнителю Вадиму Ведерникова – один год и два месяца. Отбывать срок они будут в колонии-поселении, сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре Волгоградской области.