2019-01-16T14:34:54+03:00
Общество

Съехавшая в кювет фура создала пробку на Саратовской трассе

Она объезжала оказавшийся на обочине фургон
Екатерина МАЛИНИНА
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Машины вытаскивал трактор. Фото: Роман РомановМашины вытаскивал трактор. Фото: Роман Романов
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В большой затор попали те, кто около полудня оказался в Дубовском районе на Саратовской трассе. Причина – две машины съехавших в кювет.

По предварительным данным, фургон оказался на обочине утром, когда еще было темно. Водитель сильно съехал на край, где был неубранный снег и машину повело. А уже около 12 часов дня съехала с дороги фура. Дальнобойщик пытался объехать препятствие и тоже угодил в противоположный кювет. Ее пытался достать трактор.

- Пробка образовалась со стороны Волгограда в сторону Камышина. Машины растянулись больше, чем на километр. А вот в другую сторону движение было практически свободным, - рассказал "КП-Волгоград" Роман Романов, попавший в этот затор.

В ближайшее время на дороге могут снова образоваться заторы. Только причина уже – непогода. На Волгоград идет снежная буря. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. А на трассах обещают снежные наметы.

Водитель фуры не справился с управлением. Фото: Роман Романов

Водитель фуры не справился с управлением. Фото: Роман Романов

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