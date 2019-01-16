На Волгоградскую область идет снежная буря

СЕГОДНЯ 13:15 2019-01-16T13:15:35+03:00

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Январь в этом году выдался очень переменчивым. Утром дождь, вечером уже -10. Вот и сейчас синоптики предупреждают о резкой смене погоды. Если 15 и 16 января днем накрапывал дождь, а местами в области шел град, то к вечеру регион накроет снежная буря. Уже сейчас очень сложная обстановка в Палласовском районе. Там сотрудники ГИБДД вынуждены были ограничить движение сразу по нескольким дорогам. Но непогода распространиться на весь регион. Скорость ветра будет достигать 15-20 метров в секунду и все это с обильным снегопадом.

Уже сейчас на расчистку трасс ФКУ Упрдор Москва-Волгоград вывели 60 спецмашин. При необходимости их дополнят еще 99 машин.

На дорогах круглосуточно дежурят специалисты. Они через метео- и видеонаблюдение мониторят ситуацию на трассах. Благодаря системе ГЛОНАСС можно координировать работу техники и направлять ее на самые сложные участки.

Кстати, метель и снег придут и к соседям: в Воронежскую, Ростовскую и Тамбовскую область.