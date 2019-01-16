2019-01-16T13:15:35+03:00
Происшествия

На Волгоградскую область идет снежная буря

Дорожники готовы к расчистке федеральных трасс
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Волгоградцев просят без острой необходимости не выезжать на трассы. Фото: Упрдор Волгоград-Москва.Волгоградцев просят без острой необходимости не выезжать на трассы. Фото: Упрдор Волгоград-Москва.
Изменить размер текста:

Январь в этом году выдался очень переменчивым. Утром дождь, вечером уже -10. Вот и сейчас синоптики предупреждают о резкой смене погоды. Если 15 и 16 января днем накрапывал дождь, а местами в области шел град, то к вечеру регион накроет снежная буря. Уже сейчас очень сложная обстановка в Палласовском районе. Там сотрудники ГИБДД вынуждены были ограничить движение сразу по нескольким дорогам. Но непогода распространиться на весь регион. Скорость ветра будет достигать 15-20 метров в секунду и все это с обильным снегопадом.

Уже сейчас на расчистку трасс ФКУ Упрдор Москва-Волгоград вывели 60 спецмашин. При необходимости их дополнят еще 99 машин.

На дорогах круглосуточно дежурят специалисты. Они через метео- и видеонаблюдение мониторят ситуацию на трассах. Благодаря системе ГЛОНАСС можно координировать работу техники и направлять ее на самые сложные участки.

Кстати, метель и снег придут и к соседям: в Воронежскую, Ростовскую и Тамбовскую область.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Палласовском районе временно ограничили движение на трассах
В Астрахани продают место на кладбище за 2,5 миллиона рублей
Волгоградец угнал такси, чтобы покрасоваться перед дамой
Из-за тумана в волгоградском аэропорту задерживается несколько рейсов
Астраханец получил 8,5 лет тюрьмы за подготовку теракта
В этом году в Волгограде сдадут в эксплуатацию 17 проблемных многоэтажек
В Волжском водитель сбил пешехода на «зебре» и сбежал
В Волгограде нашли новогодние подарки с «просрочкой»
Лишают лицензии обанкротившуюся УК в Волгограде
Волгоградка морила голодом своего 12-летнего сына
На севере Волгограда маршрутка врезалась в троллейбус
Артемы и Полины: в Волгограде назвали самые популярные имена новорожденных
Волгоградским селам на улучшение жизни дадут 5,5 миллиардов рублей
Ефрейтор из Камышина победила в армейском песенном конкурсе