2019-01-16T12:49:33+03:00
Происшествия

В Палласовском районе временно ограничили движение на трассах

Водителей просят без острой необходимости не выезжать за город
Екатерина МАЛИНИНА
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На дорогах снежные наметы. Фото: Упрдор Москва-ВолгоградНа дорогах снежные наметы. Фото: Упрдор Москва-Волгоград
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16 января Волгоград накрыл туман и дождь. Водители стараются не гнать при такой погоде. Но обстановка в области еще сложнее. В Быковском районе идет ледяной дождь и град, Палласовский район накрыла снег, низовая метель. На дорогах за пару минут образуются снежные переметы.

Те, кто в этот день отправился колесить по району или просто проезжал мимо, попали в большие заторы. Чтобы не допустить аварийных ситуаций ГИБДД по Волгоградской области временно ограничило движение на нескольких участках. На дороге «Иловатка-Старая Полтавка-Гмелинка-Николаевск» с 132 по 136 километра, на дороге «Палласовка-Кайсацкое» - с 1 по 36 километры, на дороге «Быково-Кайсацкое-Эльтон-Отгонное». На трассах дежурят полицейские.

- Сотрудники МВД просят водителей отказаться от путешествий в данном направлении, а если выехали, то сюблюдать дистанцию, избегать резких маневров, - пояснили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

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