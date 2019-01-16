2019-01-16T12:27:21+03:00
Общество

В Астрахани продают место на кладбище за 2,5 миллиона рублей

За эту сумму там можно похоронить 18 человек
Екатерина МАЛИНИНА
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Место находится напротив церкви. Фото: сайт бесплатных объявлений "Авито"Место находится напротив церкви. Фото: сайт бесплатных объявлений "Авито"
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Похоронные услуги сейчас стоят очень дорого. Чтобы проводить в последний путь более-менее достойно нужно заплатить не меньше 100 тысяч рублей. Одно только место на кладбище может стоить несколько десятков тысяч рублей. Но в Астрахани появилось уникальное предложение. Склеп на Рождественском кладбище в Астрахани продают через сайт бесплатных объявлений "Авито" за 2,5 миллиона рублей.

Цена кажется запредельной. Но владельцы места так не считают.

- Это трехъярусный склеп на 18 человек. То есть на всех родных и близких. Сначала можно уложить первый слой, а по мере заполнения и второй и верхний. Размер 5,9 на 3,7 квадратных метров, глубина почти 4 метра, напротив церкви. Это наша собственность, но так как мы уезжаем семьей в другой город, то необходимость в ней отпала, - рассказала «КП-Волгоград» владельца.

Кстати, место это появилось благодаря расширению кладбища несколько лет назад. Сейчас рядышком находятся могилы с памятниками с открытой датой смерти.

- Место на этом кладбище в среднем обойдется в 25 тысяч рублей. Все зависит, где оно находится и что на могиле будет установлено, - сообщили в одном из похоронных агентств Астрахани.

Внутри три яруса для захоронения. Фото: сайт бесплатных объявлений "Авито"

Внутри три яруса для захоронения. Фото: сайт бесплатных объявлений "Авито"

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