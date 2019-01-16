2019-01-16T11:33:06+03:00
Происшествия

Волгоградец угнал такси, чтобы покрасоваться перед дамой

Он вытолкал водителя из машины во время заказа
Екатерина МАЛИНИНА
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Полицейские нашли такси через несколько часов после угона.Полицейские нашли такси через несколько часов после угона.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Русский человек любит кураж и готов рисковать и красоваться, даже если это грозит тюрьмой. В Среднеахтубинском районе уголовное дело возбудили в отношении 32-летнего местного жителя. Молодой человек вместе с домой и другом заказали такси из Средней Ахтубы до Краснослободска. Водитель ехал осторожно – эта дорога известна своими тяжелыми авариями. Но пассажиров совсем не устроила такая поездка. Мужчина, сидевший рядом с водителем, попросил его прокатиться с ветерком. Но владелец «Рено Логана» отказал в этой прихоти. Тогда волгоградец попросил остановиться, вытолкал из машины 45-летнего таксиста и сам сел за руль.

Полицейские автомобиль нашли, также как и «водителя». Он объяснил полицейским, что хотел куража и скорости. Надо было показать свои навыки «шумахера» даме.

Сейчас за «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья» уже судимому мужчине грозит до 7 лет свободы.

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