Из-за тумана в волгоградском аэропорту задерживается несколько рейсов

СЕГОДНЯ 11:13 2019-01-16T11:13:14+03:00

Вылет самолетов на Ростов-на-Дону и на Москву перенесли на несколько часов

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В Волгограде вот уже второй день погода доставляет кучу неприятностей волгоградцам. Мало того, что периодически капает дождь, так еще и дороги напоминают каток. 16 января к дождю добавился и туман. Около 11 часов утра город опустился в молоко. Из-за этого волгоградский аэропорт работает по особому режиму.

Решение отложить рейсы приняли пилоты самолетов из Ростова-на-Дону в Волгоград и обратно. Также ждут прилета борта из Москвы. Он должен был приземлиться на 11:45 и отправиться в 12-35. Теперь же ориентировочное время для прилета 14:20. В столицу же он отправится в 15-10. Так что пассажирам надо набраться терпения.

Кстати, водителям также надо быть предельно внимательными в такую погоду. Соблюдать дистанцию, не идти на опасные маневры. При таком тумане это очень опасно.