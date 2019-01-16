2019-01-16T10:55:32+03:00
Происшествия

Астраханец получил 8,5 лет тюрьмы за подготовку теракта

У мужчины дома нашли оружие и боеприпасы
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчину арестовали в Ростове-на-Дону.Мужчину арестовали в Ростове-на-Дону.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Северо-Кавказский окружной военный суд 15 января вынес приговор жителю Астрахани Шамхану Сатуеву. Мужчина обвинялся в подготовке теракта.

Следователям удалось выяснить, что астраханец долго жил в Ростове-на-Дону. Именно там он зарегистрировался в одном из специальных приложений в интернете. С помощью голосового поиска он искал информацию о джихаде. Так же изучал потенциальные объекты для подрыва, фотографировал их. Но завершить задуманное не успел. На него вышли силовики.

На квартире, где жил Сатуев, нашли оружие, боеприпасы. Как он пояснил следователям, теракт ему был нужен для того, чтобы российские власти отказались от спецопераций в Сирии, благодаря которым уничтожаются боевики запрещенной в России организации «Исламское государство».

Мужчину судили по трем статьям УК. Суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и к штрафу в десять тысяч рублей. Приговор еще можно обжаловать.

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