2019-01-16T09:19:45+03:00
Общество

В этом году в Волгограде сдадут в эксплуатацию 17 проблемных многоэтажек

Губернатор рассказал, как решается проблема обманутых дольщиков
Екатерина МАЛИНИНА
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1160 семей получат ключи от квартир.1160 семей получат ключи от квартир.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В эту среду губернатор Андрей Бочаров во время поездки в ЖК «Альбатрос» еще раз обсудил проблему домов-долгостроев.

Как и по всей стране в Волгоградской области уже несколько лет остро стоит вопрос с обманутыми дольщиками. Из-за кризиса, не чистых на руку застройщиков в сложную ситуацию попали тысячи волгоградских семей. Но людей не бросили. Власти и общественники всерьез занялись решением этого вопроса. Итог: 4677 семей получили квартиры в 55 домах. В том числе в прошлом году 1160 семей. Среди благополучно разрешенных ситуаций – ситуация вокруг ЖК «Альбатрос». Из-за серьезных проблем застройщик в свое время остановил строительство. В 2017 году дом не сдали. Но к решению проблемы подключились власти. Они смогли найти общий язык со строительной компанией, которой помогли в оформлении документов и не только. В итоге, жилой комплекс достроен, и люди уже получают ключи от квартир.

- Не всегда нам удается договориться с застройщиком, но в этом случае мы пришли к согласию. В этом году мы сможем помочь полутора тысячам семей. Документы по вводу в эксплуатацию должны получить 17 многоквартирных домов, - говорит Андрей Бочаров.

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