2019-01-16T09:07:16+03:00
Происшествия

В Волжском водитель сбил пешехода на «зебре» и сбежал

Нарушителя уже задержали полицейские
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Женщину сбили на пешеходном переходе.Женщину сбили на пешеходном переходе.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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ДТП с участием пешехода произошло в городе Волжском накануне в предрассветных сумерках. Около половины восьмого утра 60-летний мужчина за рулем «Лада Калина» сбил женщину на «зебре» напротив дома №24 по улице Энгельса. 45-летняя пешеход получила травмы. Пострадавшую на «скорой» доставили в больницу. А виновник аварии с места происшествия скрылся.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, вскоре полицейские разыскали и задержали нарушителя. На него составили протокол за оставление места ДТП. Теперь мужчине грозит либо лишение водительских прав до полутора лет, либо до пятнадцати суток ареста.

Всего за минувшие сутки на дорогах Волгоградской области в трех серьезных ДТП пострадали три человека. Двое из них – в авариях с участием общественного транспорта.

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