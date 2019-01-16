2019-01-16T08:49:57+03:00
Общество

В Волгограде нашли новогодние подарки с «просрочкой»

Роспотребнадзор проверил организацию праздников и детские лакомства
Екатерина МАЛИНИНА
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несколько десятков подарков оказались с истекшими сроками годности.несколько десятков подарков оказались с истекшими сроками годности.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Большинство волгоградцев в новогодние «каникулы» отдыхали. Но среди тех, кто трудился в поте лица, были сотрудники Роспотребнадзора по Волгоградской области. Они по заданию московского начальства провели эти восемь дней в поисках нарушений в проведении праздников и в подарках, которые получала ребятня. Ревизоры побывали и на новогодних елках, и в санаториях, и у поставщиков подарков, и у тех, кто их реализует. Почти на всех объектах брали пробы, которые потом изучали в лаборатории.

Нарушений нашли много. 68 процентов проверок закончились предписаниями. Самая частая претензия – отсутствие прививок и сведений о гигиеническом обучении сотрудников.

Среди нарушений также просроченные по сроку годности подарки. На многих нет маркировки – они неизвестного происхождения.

Роспотребнадзор составил 138 протоколов. Предприниматели и компании получили 94 штрафа на сумму 385 тысяч рублей. Три дела оказались в суде. А 24 килограмма конфет и печений пришлось изъять из оборота.

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