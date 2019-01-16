Лишают лицензии обанкротившуюся УК в Волгограде

СЕГОДНЯ 08:40 2019-01-16T08:40:35+03:00

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Еще одну обанкротившуюся управляющую компанию лишают лицензии на право работы в Волгоградской области. ООО «Комплекс» обслуживала дома в Волгограде, Волжском, Суровикино и в Калачевском районе области. Последних домов УК лишилась с 1 января 2019 года, сведения о них уже исключены из соответствующего реестра. Теперь на очереди следующий этап – аннулирование лицензии через суд. Подаст иск региональная инспекция госжилнадзора, у которой, как и у жильцов, было немало претензий к работе этой управляющей компании.

Как рассказали «КП-Волгоград» в госжилнадзоре, управляющая компания не раз пыталась уклониться от проведения проверок надзорного органа. За это ее неоднократно наказывали штрафами, как и за нарушение лицензионных требований. Кроме того, арбитражный суд Волгоградской области признал ООО «Комплекс» банкротом. Сейчас ведомство готовит документы, чтобы подать заявление в суд.