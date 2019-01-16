Волгоградка морила голодом своего 12-летнего сына

СЕГОДНЯ 08:18 2019-01-16T08:20:15+03:00

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В полицию Волжского обратились не органы опеки или учителя, на собственную дочь пожаловалась 68-летняя пенсионерка. Она обвинила ее в жестоком обращении с внуком.

После рождения сына молодая женщина совсем не занималась его воспитанием. Ей больше нравилось проводить время с товарищами по бутылке, чем с собственным ребенком. Бабушка решила забрать родную кровь себе. Много лет она заботилась о внуке, старалась дать ему все, что не смогла его непутевая мать. Но в августе 2018 волжанка одумалась, в ней неожиданно проснулись материнские чувства. Она бросила пить, устроилась на работу. Но чувства эти также быстро «заснули». Она ушла в длительный запой. В пьяном угаре стала избивать 12-летнего мальчика, морила его голодом в наказание за непослушание.

Бабушка много раз просила дочь вернуть ей внука, но та отказывалась. Поэтому родственница вынуждена была пойти в полицию.

Как рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области, в отношении женщины возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию и жестокому обращению с ребенком. Школьника в ближайшее время вернут бабушке. НУ а горе-мать ждет суд.