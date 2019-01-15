На севере Волгограда маршрутка врезалась в троллейбус

15 Янв. 23:16 2019-01-15T23:24:53+03:00

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Вроде и маршруток на дорогах Волгограда уменьшилось в разы, а аварии с их участием как случались, так и случаются. Вечером 15 января опять в ДТП пострадал общественный транспорт. Да не один, а сразу два: столкнулись маршрутка № 3с и троллейбус.

Произошла авария в Краснооктябрьском районе Волгограда. Троллейбус остановился на Богунской для высадки пассажиров, и даже не успел тронуться, как в него сзади влетел микроавтобус. Да так, что у троллейбуса «рога» отпали, а в маршрутке - дверь отвалилась.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. Как рассказала "КП-Волгоград" очевидец происшедшего Ольга Тронева, в больницу на «скорой» увезли одну из пассажирок. Женщина получила травму.

Другие свидетели ДТП говорят, что маршрутчик пытался обогнать «рогатого», но при перестроении не заметил легковушку, которая ехала по второй полосе. Сам же маршрутчик оправдывается, мол, его подрезали. Как бы там ни было, а отвечать придется. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.