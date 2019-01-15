2019-01-15T22:50:25+03:00
Общество

Артемы и Полины: в Волгограде назвали самые популярные имена новорожденных

Среди редких - Болислав и Ясмина
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
А еще в последнее время очень часто называют Елисей, а девочек - Мия.А еще в последнее время очень часто называют Елисей, а девочек - Мия.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В последние годы новоиспеченые родители часто выбирают для малышей старорусские имена. Волгоградцы тоже, как говорят, в тренде. В яслях сплошные Вани и Софии. В 2018-м году тенденция почти не изменилась. Но по популярности на лидирующие позиции вышли Артемы и Полины. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Волгоградском перинатальном центре №2.

Медики подсчитали, что новорожденных с такими именами все-таки больше. По-прежнему популярны Александр, Роман, Дмитрий, Михаил, Максим, Кирилл, Иван, Матвей, Илья. А девочек часто называют София, Василиса, Виктория, Арина, Мария, Варвара, Дарья, Анна и Вероника.

Хотя сегодня многие родители намеренно выбирают для малышей редкие имена, подчеркивающие индивидуальность.

Например, в прошлом году волгоградцы называли мальчишек Мирослав, Севастьян, Серафим, Терентий, Тамерлан, Яромир, Назар, Фома, Коней, Матфей, Демьян, Болеслав.

У девочек тоже встречались редкие имена: Аврора, Аксинья, Алекса, Аполлинария, Барбара, Богдана, Виталина, Вячеслава, Есения, Мелания, Оливия, Ясмина.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На севере Волгограда маршрутка врезалась в троллейбус
Волгоградским селам на улучшение жизни дадут 5,5 миллиардов рублей
Ефрейтор из Камышина победила в армейском песенном конкурсе
Мэрия Волгограда: каждый шестой двор в городе плохо почищен от сосулек и льда
Общественники Волгограда поставили «неуд» за работу мусорного регоператора
На юге Волгограда устранили крупную аварию на теплотрассе
Под Волгоградом задержали мужчину с двумя ручными гранатами
Жуткая авария под Астраханью: пострадали шесть человек
Волгоградка выложила в сеть порно-видео с участием своей 19-летней подруги
В Волгограде новый регоператор не знает сколько еще неубранного мусора в городе
Акция «Новый KIA по ценам 2018 года»
В Волгоградской области за нарушения закрыли муниципальную стоматологию
В Волгоградской области дороги от наледи чистят почти двести спецмашин
В Волгограде «оборотня в погонах» приговорили к пяти годам тюрьмы и миллионному штрафу за взятки
Под Волгоградом заведующая детсадом украла миллион рублей
Волгоградец избил 80-летнюю бабушку, чтобы забрать 2800 рублей
Жизнь дорожает: волгоградские перевозчики повышают стоимость проезда
В Волгограде цены на яйца больше не растут
В Волгограде новогодние елки переработают на удобрения
Злостного алиментщика из Волгограда посадили в тюрьму на восемь месяцев
В Заканалье несколько десятков многоэтажек остались без тепла
Под Волгоградом поймали водителя-наркомана, а в «Оке» нашли почти кило марихуаны
Волгоградка отсудила 150 тысяч рублей за падение на скользком тротуаре