Артемы и Полины: в Волгограде назвали самые популярные имена новорожденных

15 Янв. 22:50 2019-01-15T22:50:25+03:00

А еще в последнее время очень часто называют Елисей, а девочек - Мия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В последние годы новоиспеченые родители часто выбирают для малышей старорусские имена. Волгоградцы тоже, как говорят, в тренде. В яслях сплошные Вани и Софии. В 2018-м году тенденция почти не изменилась. Но по популярности на лидирующие позиции вышли Артемы и Полины. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Волгоградском перинатальном центре №2.

Медики подсчитали, что новорожденных с такими именами все-таки больше. По-прежнему популярны Александр, Роман, Дмитрий, Михаил, Максим, Кирилл, Иван, Матвей, Илья. А девочек часто называют София, Василиса, Виктория, Арина, Мария, Варвара, Дарья, Анна и Вероника.

Хотя сегодня многие родители намеренно выбирают для малышей редкие имена, подчеркивающие индивидуальность.

Например, в прошлом году волгоградцы называли мальчишек Мирослав, Севастьян, Серафим, Терентий, Тамерлан, Яромир, Назар, Фома, Коней, Матфей, Демьян, Болеслав.

У девочек тоже встречались редкие имена: Аврора, Аксинья, Алекса, Аполлинария, Барбара, Богдана, Виталина, Вячеслава, Есения, Мелания, Оливия, Ясмина.