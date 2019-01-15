2019-01-15T22:31:57+03:00
Общество

Волгоградским селам на улучшение жизни дадут 5,5 миллиардов рублей

Деньги пойдут на дороги, жилье, водоснабжение и газификацию
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Проблем в волгоградских селах, что уж скрывать, хватает. Многие до сих пор не газифицированы, с водой проблемы, об учреждениях культуры вообще лишь мечтают. Так вот с 2019 по 2024 годы в Волгоградской области будет реализовываться госпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий». Под нее выделены нашим поселениям 5,5 миллиардов рублей. Из них 2,6 миллиарда дадут из федеральной казны, 2,3 миллиарда - из областного бюджета, 45,4 миллиона - деньги из местных бюджетов, и 570 миллионов рублей - средства из внебюджетных источников.

- Деньги пойдут на строительство жилья, дорог, социальных и культурных объектов, а также на водоснабжение и газификацию, - уточняют «КП-Волгоград» в областной думе.

В планах построить 102,9 километра автодорог с твердым покрытием, а также 69,9 тысяч квадратных метров благоустроенного жилья, в том числе 49 тысяч «квадратов» – для молодых семей и молодых специалистов.

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