2019-01-15T22:19:51+03:00
Общество

Ефрейтор из Камышина победила в армейском песенном конкурсе

Повару роты Юлии Шубиной присудили «бронзу»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с личной странички героини.Фото с личной странички героини.
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Министерство обороны России подвело итоги Всероссийского песенного конкурса «Служба по контракту – мой выбор». На этот конкурс участники со всей страны присылали патриотичные песни собственного авторства и исполнения.

- Всего поступило более 40 аудио и видеоматериалов на тему «Есть такая профессия – Родину защищать», - рассказывают в Минобороны.

Среди участников оказалась и волгоградка, а точнее камышанка Юлия Шубина. Ее песня «Армия России» сразу понравилась жюри, и они отобрали ее в число 11-ти финалистов. Далее эти самые яркие произведения разместили на сайте ведомства для открытого голосования. И вот стала известная тройка победителей.

Юлии досталась почетная «бронза». Ее песня набрала 19% голосов.

Кстати, Юля не только прекрасно поет, она еще и гвардии ефрейтор, а еще повар роты материального обеспечения 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (Волгоградская область, Камышин).

«Серебро» присудили гвардии капитану Константину Емельянову, командиру взвода – преподавателю РВВДКУ из Рязани за за песню «Хмеймим» (36% голосов).

А победа досталась капитану Игорю Туманину, начальнику узла связи (Архангельская область, поселок Васьково). Его песня «Гимн 332 РТП» набрала 39 % голосов.

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