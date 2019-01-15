2019-01-15T20:51:10+03:00
Общество

Мэрия Волгограда: каждый шестой двор в городе плохо почищен от сосулек и льда

Инспекторы выявили недоработки на территории 17% МКД
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Нерадивые УК обещают нещадно штрафовать.Нерадивые УК обещают нещадно штрафовать.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Зима нынче капризная, то заморозит, то снегом засыплет, то дождем зальет… И вот уже тротуары, как каток, а с крыш свисают огромные сосульки. Сегодня, 15 января, специалисты администрации Волгограда проверяли, как убирают ледяные наросты на кровлях и козырьках УК и ТСЖ.

- Как показали результаты первичной проверки, во дворах рядом с 4373 многоквартирными домами пешеходные дорожки и входные группы убраны, а вот у 909 домов вообще не расчищали. Всех нарушителей предупредили исправить недочеты, то выполнили предписания только у 64 домов. Завтра инспекция пройдет по дворам в третий раз и уже предупреждать не будет, а будут штрафовать, - говорят в мэрии.

И напоминают, что по вопросам ненадлежащей уборки двора жителям надо обращаться в райадминистрацию, МБУ «ЖКХ» или с письменной жалобой в жилинспекцию Волгограда - проверка в отношении обслуживающей организации будет проведена по каждому заявлению.

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