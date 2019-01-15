Общественники Волгограда поставили «неуд» за работу мусорного регоператора

СЕГОДНЯ 19:27 2019-01-15T19:27:53+03:00

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- У нового регоператора было полгода, чтобы посчитать, сколько надо закупить новых пластиковых контейнеров для работы в Волгоградской области, сколько надо мусоровозов, людей; наладить взаимодействие с полигонами и местными властями, сформировать службу по контролю… Не сделано ничего, даже контейнеров закупили недостаточно. На данный момент работу регоператора можно назвать коротко 0 провал, - говорит член регионального штаба ОНФ в Волгоградской области, региональный координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка/Карта свалок» Константин Глушенок.

А вот такая гора мусора скопилась на улице Советской. Фото волгоградского ОНФ.

В региональное отделение ОНФ поступили уже сотни жалоб от волгоградцев на свалки. Люди сетуют, что мусор не вывозят совсем. Да и там, где регоператор приступил к работе не все гладко. Так, если до нового года на мусорной площадке стояло 4 контейнера, то новое предприятие поставило лишь два. А их катастрофически не хватает.

- В Волгоградской области 5200 контейнерных площадок, оператором закуплено 5395 контейнеров. Это крайне мало с учетом того, что на каждую площадку требуется несколько контейнеров, - говорят онфовцы. - Сейчас, чтобы город окончательно не утонул в мусоре регоператору помогают сотрудники МБУ ЖКХ и концессий тепло- и водоснабжения, хотя это не их работа. А в селах местная администрация вынуждена вывозить мусор за счет средств бюджета района. Это не нормально. И наши наблюдения и оценки мы передадим региональной власти.