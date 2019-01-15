2019-01-15T19:07:34+03:00
Общество

На юге Волгограда устранили крупную аварию на теплотрассе

К ночи 15 января в домах Красноармейского района появится тепло
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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Десятки домов в Красноармейском районе Волгограда провели сегодняшний день, 15 января, без тепла. А все из-за аварии на тепловой магистрали. Старая труба по улице Олимпийской диаметром 700 миллиметров не выдержала и рванула. Когда тепловики обнаружили место утечки, поняли, что латать дырявый трубопровод уже без толку, поэтому решили заменить весь поврежденный участок магистрали. Работы много, но уже к вечеру в «Концессии теплоснабжения» отчитались: ремонт теплотрассы в Красноармейском районе Волгограда завершен, систему уже заполняют водой. И уже в ближайшие часы тепло начнет поступать в дома.

При этом уточняют, что после такой крупной аварии может потребоваться дополнительная регулировка сетей внутри многоэтажек. Поэтому, если батареи в вашей квартире вдруг останутся холодными до утра, срочно обращайтесь в свою управляющую организацию. По заявке жильцов УК должна оперативно провести регулировку внутридомовых систем отопления.

Как уточнили «КП-Волгоград» в Концессии теплоснабжения», горячая вода все это время подавалась людям бесперебойно.

Чтоб вы понимали объем работ, который провели специалисты предприятия, надо отметить что на месте аварии работали 30 специалистов - сварщиков, ремонтников, техников. Задействовали 15 единиц техники, включая водооткачивающие машины, самосвалы и экскаваторы. Чтобы демонтировать фрагмент поврежденной трубы, специалистам пришлось сначала откачать порядка 600 кубометров воды. Это сопоставимо с объемом примерно 10 железнодорожных цистерн.

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