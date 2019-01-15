Под Волгоградом задержали мужчину с двумя ручными гранатами

СЕГОДНЯ 17:20 2019-01-15T17:20:42+03:00

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В Волгоградской области задержали 40-летнего мужчину с двумя ручными гранатами. К счастью, он оказался не террористом, а боеприпасы, если ему верить, он нашел. Но от ответственности его это не избавит.

Как выяснили в ходе расследования, еще в октябре 2018-го волгоградец нашел эти гранаты неподалеку от железнодорожного переезда на перегоне Солодча – Бердия в Иловлинском районе. Подобрал, и решил спрятать. Для этого закопал их под деревом, растущим неподалеку. А через месяц вернулся к тайнику, чтобы перенести «находку» домой. Тут то его сотрудники транспортной полиции и задержали прямо с поличным.

На волгоградца завели уголовное дело по статье «незаконные приобретение, хранение, ношение боеприпасов». Отпираться мужчина не стал, сотрудничал со следствием. На данный момент заместитель Волгоградского транспортного прокурора уже утвердил ему обвинительное заключение. Дело передано в суд. Грозит мужчине до 4 лет лишения свободы.