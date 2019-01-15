Жуткая авария под Астраханью: пострадали шесть человек

СЕГОДНЯ 16:47 2019-01-15T17:06:18+03:00

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Очередная страшная авария произошла 15 января из-за спешки нерадивого водителя. Шесть человек оказались на грани смерти, в том числе и 8-летняя девочка. В Наримановском Астраханской области на трассе «Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала» на полной скорости столкнулись две легковушки.

Случилось это примерно в 15.30 на 7-м километре трассы. 44-летний водитель «шестерки» выезжал с второстепенной дороги на главную магистраль, и решил проскочить перед «ВАЗ 2114». А 48-летний водитель «четырнадцатой» не успел затормозить. Итог - разбросанные в разные стороны машины. Удар был такой силы, что «четырнадцатую» отбросило с дороги в кювет, где она протаранила еще и бетонный столб электроопоры.

Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области, в больницу с места ДТП увезли шестерых. Сильно пострадала и 8-летняя девочка, которая ехала в «Жигулях», у нее ушибленные раны лица. Также пострадал водитель автомобиля «ВАЗа» и четыре его пассажира. С различными травмами их увезли в больницу.

- На месте работали полицейские, несколько бригад скорой помощи и Центра медицины катастроф, а также сотрудники МЧС. По факту нарушения ПДД, повлекшего причинение вреда здоровью людей, полиция проводит расследование, - уточняют в ведомстве.