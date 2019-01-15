2019-01-15T16:22:06+03:00
Происшествия

Волгоградка выложила в сеть порно-видео с участием своей 19-летней подруги

Ошарашенная такой славой «героиня» написала заявление в полицию
Екатерина МАЛИНИНАНаталья ГЛАЗУНОВА
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32-летняя знакомая выложила чужое хоум-видео на свою страничку в соцсети.32-летняя знакомая выложила чужое хоум-видео на свою страничку в соцсети.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В полицию Урюпинска Волгоградской области пришла 19-летняя девушка, и заявила, что ее, так называемая 32-летняя подруга, опозорила на весь город, выложив в сеть ролик порнографического содержания. Причем «героиней» этого порно выступает сама потерпевшая.

Интимная жизнь 19-летней барышни, конечно, ее личное дело, но доставляя удовольствие своему парню, она явно знала, что ее снимают на телефон. А вот каким образом это «хоум-видео» попало в руки ее 32-летней знакомой, теперь предстоит выяснить. А та, то ли из мести, то ли в шутку, выложила это порно на своей страничке в соцсети. Причем запостила она это видео не раз, а трижды, с разницей в 15 и еще 2 минуты.

Как рассказали «КП-Волгоград» в правоохранительных органах региона, сейчас по заявлению пострадавшей девушки проводят проверку. Распространительницу порнографии уже нашли и провели с ней беседу. Пояснили, что это не шутки. И уже решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Если злопыхательница не имела до этого проблем с законом, то вероятнее всего отделается условным сроком. Но уже у обеих «подруг» репутация будет запятнана.

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